- Anderlecht'te Fenerbahçe maçı hazırlıkları tamam

07 Kasım 2018 Çarşamba 20:21



07 Kasım 2018 Çarşamba 20:21

- Anderlecht'te Fenerbahçe maçı hazırlıkları tamamİSTANBUL - Anderlecht, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Ülker Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Anderlecht Teknik Direktörü Hein Vanhaezebrouck yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapan Belçika ekibi, basına kapalı bölümde de taktik çalışması gerçekleştirdi ve kampa girdi.