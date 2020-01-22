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Anderson Talisca'dan Beşiktaş'a yeşil ışık

Futbol hayatını Çin'de sürdüren Anderson Talisca, Beşiktaşlı taraftarların "Come to Beşiktaş" yorumuna "İnşallah" yanıtını verdi.

22.01.2020 00:15 | Son Güncelleme: 22.01.2020 00:31

Beşiktaşlı taraftarların sevgilisi Anderson Talisca, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir yoruma imza attı. Yıldız oyuncu, Beşiktaşlıların "Come to Beşiktaş" yorumuna "İnşallah" cevabını verdi. Siyah-beyazlı renklere gönül veren taraftarlar da bu yorumu beğeni yağmuruna tuttu.

YILLIK 10 MİLYON EURO KAZANIYOR

Anderson Talisca'nın adı son dönemde Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılıyor. Brezilyalı oyuncu Çin'de yıllık 10 milyon euro kazanıyor. hayatını Guangzhou Evergrande Taobao takımında sürdüren Talisca, takımıyla 45 maça çıkarken 32 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

Anderson Talisca'dan Beşiktaş'a yeşil ışık

Çin Halk Cumhuriyeti, Anderson Talisca, Beşiktaş, Futbol, Spor


HABER YORUMLARI (1)
MEMLEKETİM:Yesil isik yakdida zavalli Besiktas''in birakin futbolcuyu kramponunu alacak parasi yok.
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