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Anderson Talisca: Hiçbir takımla transfer görüşmesi yapmadım

Transferi yılan hikayesine dönen Anderson Talisca, Çin'deki koronavirüs salgını nedeniyle takımının futbolculara izin verdiğini söyledi. Brezilyalı yıldız transferi hakkında da konuştu.

06.02.2020 14:37 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:50

Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, kendisi hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili açıklama yaptı. Sambacı, kulübünün Çin'deki koronavirüs salgını nedeniyle liglerin tatil edilmesi ve takımın futbolcularına süresiz izin verdiğini belirterek ülkesinde herhangi bir kulüple transfer görüşmesi yapmadığını belirtti.

"BREZİLYA'YA SADECE TATİLE GİDİYORUM"

Instagram'dan açıklama yapan Brezilyalı futbolcu, "Brezilya'ya sadece tatile gidiyorum. Kulüp süresiz tatil verdi ve koronavirüs nedeniyle ailem de merak ediyor. Palmeiras'a da saygı duyuyorum ama herhangi bir Brezilya kulübüyle transfer görüşmesi yapmadım." ifadelerini kullandı.

Anderson Talisca: Hiçbir takımla transfer görüşmesi yapmadım

Çin Halk Cumhuriyeti, Anderson Talisca, Spor


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