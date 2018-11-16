16 Kasım 2018, 18:35
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Andersson: "Türk Milli Takımı İyi Bir Takım"

Andersson: "Türk Milli Takımı İyi Bir Takım"

İsveç Milli Takım Teknik Direktörü Janne Andersson, Türkiye A Milli Takımı'nın iyi bir takım olduğunu belirterek, ''Daha önceki maçta Türk takımı ve oyuncuları daha iyilerdi. Bu maça ona göre hazırlandık ve daha iyi bir sonuç çıkaracağız'' dedi.

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 5. hafta mücadelesinde yarın  A Milli Futbol Takımı'na konuk olacak İsveç'in teknik direktörü Janne Andersson,  sahalarında 3-2 kaybettikleri ilk maçtan gerekli dersleri çıkardıklarını söyledi.
Müsabakanın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda, oyuncusu  Andreas Granqvist ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Janne Andersson,  takımda herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını ve Türkiye maçına hazır olduklarını  kaydetti.
Türkiye ile son oynadıkları ve sahalarında 3-2 kaybettikleri maçın  üzerine bir değerlendirme yaptıklarını aktaran Andersson, "Yarınki karşılaşmaya  hazırlanırken, bu değerlendirmelerimizi kullandık. Türkiye iyi bir takım.  Fiziksel olarak da bizden çok iyiler. Son maçtan ders çıkardık. Sakatlarımız  vardı. Onları da biraz atlattık. Bu sefer iyi bir sonuç almayı ümit ediyoruz."  diye konuştu.
Her maçın kendi oluşumu ve taktiği bulunduğuna dikkati çeken İsveçli  teknik adam, "Bireysel olarak Türk takımı ve oyuncuları daha yetenekliler. Bu kez  daha iyi oynayarak, daha iyi bir sonuç çıkaracağımızı düşünüyoruz. Temel  oyunumuzda bir değişiklik yapmayacağız. Yarın sahaya çıkıp, en iyi şekilde  oynayacağız." ifadelerini kullandı.
Andersson, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'da küçük bir problem olduğu  için antrenmanı Atiker Konyaspor'un Kayacık Tesisleri'nde yaptıklarını aktardı.
Bir gazetecinin, "UEFA Uluslar Ligi'yle ilgili ne düşünüyorsunuz?"  sorusuna Andersson, "Eğer yenersek iyi bir kupa. Yenilirsek kötü bir kupa."  yanıtını verdi.
Teknik direktörlerin milli maçlara çıkarken endişeli olduklarını  anlatan Andersson, "Milli maçlarda yenilmek pek işlerine gelmez. Ancak bence  yarışmalar iyidir. Çünkü insanlar burada kendilerini öne çıkarabilir. Keşke  dostluk maçları daha çok olsaydı." değerlendirmesinde bulundu.
Granqvist: "Türkiye yetenekli ve güçlü bir takım"
İsveç Milli Takımı oyuncusu Andreas Granqvist, A Milli Futbol  Takımı'nın gücüne vurgu yaptı.
Türkiye'nin adam adama çok iyi oynadığını aktaran Granqvist, "Defans  oyunumuza çok dikkat edeceğiz ve rakibe fırsat vermemeye çalışacağız. Yenmek için  oynayacağız. Kaybedersek gruptan düşüyoruz ki bunu da istemiyoruz. Bu maça final  olarak bakıyoruz. Türkiye yetenekli ve güçlü bir takım. Türkiye'yi yenmek için  iyi oynamamız gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.


İsveç,Türkiye

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