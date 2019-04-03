Andırın Belediye Başkanı Doğan, Mazbatasını Aldı

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AK Parti'den Andırın Belediye Başkanı seçilen Ahmet Doğan, mazbatasını aldı.İlçe Seçim Kuruluna giden Doğan ve belediye meclis üyelerine mazbatalarını hakim Çiğdem Özgür, verdi.Andırın Belediye Başkanlığı binasına geçen Doğan, mevcut başkan Baki Tezcan tarafından karşılandı.Hizmetlerinden dolayı Tezcan'a teşekkür eden Doğan, "İnşallah biz de bu tarihten sonra başkanımızın projelerini tamamlamaya çalışacağız. Kendisinden devraldığımız bu hizmet bayrağını daha yükseğe çıkaracağız. İlçemizin ihtiyacı olan, halkımızın talep ettiği projeleri hayata geçirmeye çalışacağız. İnşallah biz de bize duyulan güvene layık olmaya çalışacağız. Bu anlamda oylarıyla ve dualarıyla bizleri destekleyen tüm halkımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.Tezcan da kendisine Andırın'da hiçbir belediye başkanına nasip olmayan 15 yıldır hizmet fırsatını verdikleri için ilçe halkına teşekkür etti, Belediye Başkanı Ahmet Doğan'a başarılar diledi.AK Parti Andırın İlçe Başkanı Yunus Emre Dalkıran da 3 dönem belediye başkanlığı yapan Tezcan'a teşekkür etti, Ahmet Doğan'a ise başarılar diledi.