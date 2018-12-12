Andırın'da 7 Güvenlik Korucusu Göreve Başladı

Kahramanmaraş
'ın Andırın
ilçesinde 7 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı.
İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan mülakat ve özel yetenek sınavlarını başarıyla tamamlayan 7 güvenlik korucusu için İlçe Jandarma
Komutanlığında yemin töreni düzenlendi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Teğmen Tunca Ulucak
, "Şanlı bayrağımız ve namus olarak nitelendirdiğimiz silah üzerine el koyarak gür sesinizle içtiğiniz andınız göreviniz boyunca en zor koşullarda bile size yol gösterecektir." dedi.
Koruculara, "İçtiğiniz andı bir an bile unutmayınız" diye seslenen Ulucak, şöyle konuştu:
"Görevinizi en iyi şeklide yapacağınızdan, kanunu ve nizamı, doğruluğu ve dürüstlüğü, hak ve adaleti daima rehber edineceğinizden ve yemininize sadık kalacağınızdan hiç kimsenin şüphesi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti
, sizlerin sarsılmaz omuzlarında daima yükselecek ve bayrağımız kutsal vatan toprakları üzerinde ebediyete kadar dalgalanmaya devam edecektir."
Konuşmaların ardından Andırın bölgesinde görev yapacak olan güvenlik korucularına silahları, Andırın Kaymakamı Emre Dündar, Belediye Başkanı Baki Tezcan
ve İlçe Emniyet Amiri Tahsin Öndeş tarafından teslim edildi.
12 Aralık 2018 Çarşamba 16:25