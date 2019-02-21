Andırın'da Engellilere Kütüphane Etkinliği

Kahramanmaraş
'ın Andırın
ilçesinde "SODES'le Umuda Uzanan Eller Projesi" kapsamında kurs verilen engelliler için kütüphane etkinliği düzenlendi.
Andırın Şehit Astsubay Ömer Halisdemir
İlçe Halk Kütüphanesi ve Andırın Şehit Ethem Hacımahmutoğlu Halk Eğitimi Merkezi
Müdürlüğü işbirliğince yapılan programda, Sosyal Destek Programı kapsamında hazırlanan projeyle, keçe ve ahşap işleme kursunu başarıyla tamamlayan engelli kursiyerler, kütüphanede bir araya geldi.
Burada, Andırın Kaymakamı Emre Dündar, kütüphaneye gelen kursiyerlere teşekkür ederek, taleplerini dinledi.
İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Üzeyir Yaşar
, etkinliğin amacının hem kursiyerlere kütüphaneyi tanıtmak, hem de herkesin birer engelli adayı olduğunu bir kez daha hatırlatmak olduğunu belirtti.
Kursiyerlerden Sümeyye İnekçi de kış aylarında evde çok sıkıldıklarını, tekerlekli sandalye ile dışarı çıkmalarının zor olduğunu ve bu tür etkinliklerle yaşama daha sıkı bağlandıklarını kaydetti.
Güncel
Kaynak: AA