Andırın'da Jandarmanın Trafik Denetimleri

Andırın
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, yük taşımacılığı yapan araçları denetledi.
Jandarma trafik ekipleri, Andırın- Kadirli
kara yolu üzerinde yapılan denetimlerde kamyon, çekici ve yük taşımacılığında kullanılan araçları durdurdu.
Sürücülere kış şartlarında yol güvenliği hakkında bilgiler veren ekipler, araçların arka ve yan koruma çerçevesi, işaret levhası ve reflektörünün bulunup bulunmadığını kontrol etti.
Denetimlerde eksiklikleri bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Kadirli,Jandarma,Andırın
15 Aralık 2018 Cumartesi 21:33