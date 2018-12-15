15 Aralık 2018, 21:33
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Andırın'da Jandarmanın Trafik Denetimleri

Andırın

Andırın İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yük taşımacılığı yapan araçları denetledi.

Andırın İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yük taşımacılığı yapan araçları denetledi.

Jandarma trafik ekipleri, Andırın- Kadirli kara yolu üzerinde yapılan denetimlerde kamyon, çekici ve yük taşımacılığında kullanılan araçları durdurdu.

Sürücülere kış şartlarında yol güvenliği hakkında bilgiler veren ekipler, araçların arka ve yan koruma çerçevesi, işaret levhası ve reflektörünün bulunup bulunmadığını kontrol etti.

Denetimlerde eksiklikleri bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı. Kadirli,Jandarma,Andırın
15 Aralık 2018 Cumartesi 21:33