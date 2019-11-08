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Andırın Kaymakamı Dündar, organ bağışında bulundu

Andırın Kaymakamı Emre Dündar, form doldurarak organ bağışında bulundu.

08.11.2019 13:26 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:26 Andırın Kaymakamı Dündar, organ bağışında bulundu
Kaymakamı Emre Dündar, form doldurarak organ bağışında bulundu.
Andırın İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Andırın Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilere yönelik madde bağımlılığıyla mücadele ve organ bağışı konulu seminer düzenlendi.
İlçe Sağlık Müdürü Gonca Çömez, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla, Andırın Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda, madde bağımlılığıyla mücadeleye ilişkin öğrencilere bilgi verdi.
Organ bağışı hakkında da değerlendirmede bulunan Çömez, katılımcılara bağış yapmanın ne kadar önemli olduğunu anlattı.
Seminerin ardından açılan standı gezen Andırın Kaymakamı Emre Dündar, form doldurarak organ bağışında bulundu.

İlçe kurum amirlerinin de destek verdiği organ bağışında toplam 35 kişinin organ bağışına katıldığı belirtildi.

Andırın, Güncel

Kaynak: AA

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