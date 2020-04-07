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Andız kozalakları lezzete dönüştürülüyor

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinin dağlarından toplanan andız kozalakları, zorlu bir işlemin ardından lezzete dönüşüyor.

07.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:06
Andız kozalakları lezzete dönüştürülüyor
Kahramanmaraş 'ın Andırın ilçesinin dağlarından toplanan andız kozalakları, zorlu bir işlemin ardından lezzete dönüşüyor.
Toros Dağları'nın 1300 ila 1600 rakımlı bölgelerinden toplanan andız kozalakları, bazı işlemlerden geçirilerek pekmez haline getiriliyor. Andız kozalakları, kırsal mahallelerde özellikle de kadınların geçim kapısı oluyor.
Pekmez yapımı için henüz olgunlaşmadan toplanan kozalaklar, kadınlar tarafından imece usulüyle kırılıyor.
Günlerce süren çalışma sonunda hazırlanan andız pekmezi, kilogramı 30 liradan satışa sunuluyor. Yaklaşık 5 kilogram kozalaktan 1 kilogram pekmez elde ediliyor.
Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan ev kadını Zeynep Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıl önce ailesinin ihtiyacını karşılamak için andız pekmezi yapmaya başladıklarını söyledi.
Geçen süreçte gelen talep üzerine bu üretimi gelire dönüştürdüklerini anlatan Öksüz, eşinin dağlardan andız kozalağı toplayıp getirdiğini ve ürünlerin pazarlamasını yaptığını, kendisinin ise kozalaklardan pekmez elde ettiğini dile getirdi.
Öksüz, kozalakların imece yöntemiyle işlemden geçirildiğini ifade ederek, şöyle devam etti:
"Arkadaşlarımızla kozalakları kırıyoruz. Daha sonra kırılan parçaları kazan ve kaplara ıslıyoruz. İki gün beklettikten sonra süzme işlemi yapıp kaynatma işlemine geçiyoruz. Isladığımız andızları kazanlarda gün boyu yaklaşık 15 saat yüksek ateşte kaynatarak koyulaştırma kıvamına getiriyoruz. Kaynama işleminin ardından soğumaya bıraktığımız pekmezleri daha sonra kaplara koyarak satışa hazır hale getiriyoruz. Pekmezi daha çok il dışına satıyoruz."
Zeynep Öksüz, pekmezin organik bir gıda olduğunu ve çeşitli hastalıklara da iyi geldiğinin bilindiğini sözlerine ekledi.
Bilal Öksüz ise ürettikleri pekmezi perakende ve toptan olarak sattıklarını, pazar sıkıntısı yaşamadıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Toros Dağları, Kahramanmaraş, Zeynep Öksüz, Andırın, Güncel
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