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Andone'den taraftara mesaj: "2 haftaya geliyorum"

Galatasaray'ın Romanyalı forveti Andone, hakkında çıkan sakatlık dedikoduları sonrası sarı-kırmızılı taraftara seslenerek, "2 haftaya İstanbul'a geliyorum" dedi.

07.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:15 Andone'den taraftara mesaj:
'ın Romanyalı forveti Andone, hakkında çıkan sakatlık dedikoduları sonrası sarı-kırmızılı taraftara seslenerek, "2 haftaya 'a geliyorum" dedi.

Romanya basınında tekrar ameliyat olacağı ve sezonu kapatacağı haberleri sonrası Florin Andone, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı taraftarlara seslendi. Haberleri yalanlayan ve tedavi sürecinin iyi gittiğini müjdeleyen Andone, "Her şey iyiye gidiyor. 2 hafta içerisinde İstanbul'da olacağım ve oynamaya hazırım" dedi.

Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 9 maça çıkan ve 2 gol kaydeden Andone, 11. hafta oynanan Gaziantep maçında sakatlanmıştı. - İSTANBUL

Galatasaray, İstanbul, Romanya, Spor

Kaynak: İHA

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