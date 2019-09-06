Haberler» Güncel» Haber

Andorra son idmanını yaptı

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye ile karşılaşacak Andorra son antrenmanını yaptı.

06.09.2019 19:40 Andorra son idmanını yaptı
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye ile karşılaşacak Andorra son antrenmanını yaptı.
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan Andorra, son idmanını maçın oynanacağı Beşiktaş Park'ta gerçekleştirdi. Andorra Teknik Direktörü Koldo Alvarez gözetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapılırken, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalıştı.
(Oğuzhan Ort - Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Andorra, Futbol, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:45   Milliler 2020 Tokyo'yu garantiledi
23:42   Sultanbeyli'de yatak imalathanesi alev alev yanıyor/ek fotoğraf
23:42   Aydın bakan selçuk, babasının yaptırdığı namazgahı açtı
23:42   Sultanbeyli'de yatak imalathanesi alev alev yandı
23:39   Van'da terör operasyonu: 3 tutuklama
23:39   Bingöl ve diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu 28 gözaltı
23:39   Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı