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Andorra-Türkiye

ANDORRA LA 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda oynanacak Andorra-Türkiye maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Ulusal StadyumHakemler: Ivan Kurizliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko (Slovakya)Andorra: Gomes, Cristian Martinez, Vales, Rebes, Ildefons Lima, Clemente, Alaez,...

17.11.2019 21:32 | Son Güncelleme: 17.11.2019 21:32Andorra-Türkiye
ANDORRA LA 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda oynanacak Andorra-Türkiye maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Ulusal Stadyum
Hakemler: Ivan Kurizliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko (Slovakya)
Andorra: Gomes, Cristian Martinez, Vales, Rebes, Ildefons Lima, Clemente, Alaez, San Nicolas, Alex Martinez, Cervos, Llovera
Türkiye: Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Ahmed Kutucu, Enes Ünal

Spor

Kaynak: AA

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