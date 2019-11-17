ANDORRA LA 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda oynanacak Andorra-Türkiye maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Spor Kaynak: AA
Stat: Ulusal Stadyum
Hakemler: Ivan Kurizliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko (Slovakya)
Andorra: Gomes, Cristian Martinez, Vales, Rebes, Ildefons Lima, Clemente, Alaez, San Nicolas, Alex Martinez, Cervos, Llovera
Türkiye: Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Ahmed Kutucu, Enes Ünal