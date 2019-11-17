Andorra 0-2 Türkiye / Canlı

Perşembe günü İzlanda ile golsüz berabere kalarak EURO 2002'ye katılmayı garantileyen A Milli Takımımız gruptaki son maçında Andorra ile karşılaşıyor. H Grubu'nda Fransa'nın ardından ikinci sırada bulunan Türkiye bu maçı kazanır, Fransa ise Arnavutluk maçında berabere kalır ya da yenilirse A Milli Takım grup lideri olarak EURO 2020'ye gidecek.

İŞTE İLK 11'LER

Andorra:Gomes, Martinez, Vales, Rebes, Lima, Clemente, Alaez, Nicolas, Alex Martinez, Cervos, Llovera

Türkiye:Uğurcan, Merih, Ozan Kabak, Ömer, Nazım, Kaan, Ozan Tufan, Hakan, Yusuf, Ahmed Kutucu, Enes

TÜRKİYE 578. MAÇINA ÇIKTI

A Milli Futbol Takımı, Andorra ile yapacağı maçla birlikte 578. kez sahaya çıktı.

Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 306'sı resmi, 271'i özel 577 maçta, biri hükmen olmak üzere 220 galibiyet aldı, 135 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 246'sı deplasmanda, 251'i evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 761 gol attı, kalesinde 823 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 577 karşılaşmanın 496'sını Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

ANDORRA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Andorra ile Türkiye arasındaki maç başladı. Saat 22.45'te başlayan mücadele TRT 1'den naklen yayınlanıyor. Müsabakada, Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalıyor.