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Andorra ve Moldova maçlarının öncelikli bilet satışı başladı

A Milli Futbol Takımı'nın Andorra ve Moldova ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçlarının öncelikli bilet satışı, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

21.08.2019 14:07 Andorra ve Moldova maçlarının öncelikli bilet satışı başladı

A Milli Futbol Takımı'nın Andorra ve Moldova ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçlarının öncelikli bilet satışı, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.
Beşiktaş Park'ta 7 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak Türkiye-Andorra karşılaşmasının öncelikli bilet satışı üç gün sürecek. Her taraftar 1, 2 ve 3. Kategori'den en fazla 3 adet bilet satın alabilecek. Locada ise her taraftar en fazla 12 adet koltuk sahibi olabilecek. Biletler futbolseverlere ücretsiz kargo ile teslim edilecek.
Türkiye-Andorra müsabakasının bilet fiyatları 1. Kategori 90 TL, 2. Kategori 50 TL, 3. Kategori 20 TL ve 1 Loca koltuğu 250 TL olarak belirlendi.
Kişinev'deki Zimbru Stadyumu'nda 10 Eylül 2019 Salı günü saat 21.45'te oynanacak Moldova-Türkiye maçının misafir tribün bilet fiyatı ise 35 TL olarak belirlendi. Karşılaşmanın öncelikli bilet satışı üç gün sürecek.
Her taraftar en fazla 4 bilet satın alabilecek. Biletlerin teslimat noktası, tff.org ve taraftarkulubu.tff.org internet sitelerinden ilan edilecek.



A Milli Futbol Takımı, Andorra, Moldova, Spor

Kaynak: DHA

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