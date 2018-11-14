Andre Ayew: "Atabildiğim Kadar"

Sarı-lacivertli ekibin hücum bölgesindeki önemli silahı Andre Ayew, atabildiği kadar gol atmak istediğini söyledi.
Bu sezon için kafasında belli bir gol hedefi olmadığını ifade eden Ganalı futbolcu, "Atabildiğim kadar gol atıp, takıma katkı sağlamak istiyorum. Önemli olan takımın maç kazanması" ifadesini kullandı. Ayew, Alanya
maçında kilidi açan ilk golü kaydetmişti.
Sezon başı kamp yapmadığı için bunun sıkıntısını fazlasıyla yaşayan Ganalı, açığını kapattıkça toparlandı. Takımın en skorer isimlerinden olan yıldız futbolcu formunu da bulmuş oldu.
Alanya
14 Kasım 2018 Çarşamba 08:35