Andre Ayew: "Kazanmak İçin Oynayacağız"

- Andre Ayew: "Kazanmak için oynayacağız"Fenerbahçeli futbolcu Andre Ayew: "Turu geçmek için önemli bir pozisyondayız"İSTANBUL - Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı Andre Ayew, Anderlecht karşısında sahaya kazanmak için çıkacaklarını belirterek, "Turu geçmek için önemli bir pozisyondayız" ifadelerini kullandı. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Anderlecht karşılaşması öncesinde basın toplantısında teknik sorumlu Erwin Koeman ile açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu Andre Ayew, zor bir grupta olduklarını ve kötü bir başlangıç yaptıklarını söyleyerek, " Zagreb 'te kötü bir başlangıç yaptık. Ama şu anda turu geçmek için önemli bir pozisyondayız. Turu geçmek için her şeyi yapacağız. 3 puan için sahada olacağız. Yolumuza devam etmek için çok büyük bir şansımız var. Avrupa Ligi çok önemli bir turnuva. Topla iyi oynayan bir takımla karşılaşacağız. Kafa kafaya gidecek bir maç bekliyorum. Bu turu geçmek için her türlü fırsatımızın olduğunu düşünüyorum. Bu ligi tanıyan çok iyi arkadaşlarım var. Türkiye 'nin en büyük takımına geldim. Böyle bir fırsattan dolayı memnunum. Sezona zor bir başlangıç yaptık. Bireysel ve takım olarak iyi bir başlangıç yapamadık. Son dönemde özgüvenimiz yukarıya doğru gelmeye başladı. Gerek ben gerek takım arkadaşlarım iyiye doğru gidiyoruz. Çok büyük bir takımda oynuyoruz ve umuyorum bu çok büyük takımın çok büyük görüntüsünü en kısa sürede ortaya koyarız" ifadelerini kullandı."Seri galibiyetlere ihtiyacımız var"Sezona kötü başladıklarını ifade ederek sözlerini sürdüren Ayew, "Bunu herkes daha önce söyledi. İnişler çıkışlar yakaladığımız bir sezon geçiriyoruz. Art arda kazanmamız gerekiyor maçları. Galatasaray maçı farklıydı. Bu tip maçları Fransa ve Afrika 'da daha önce oynadım. Geçen hafta özel bir karşılaşmaya çıktık. Duran toptan 2 gol yedik ve bu 2 golü kabullenip maçı çevirmek zordu. Ama biz bu zoru başardık. Çok istekliydik o akşam ve kazanabilirdik. Geçen yılın şampiyonu ve lig 2.'siyle oynadık. Dolu bir statta 2-0'dan maçı çevirerek iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Her maçımız Galatasaray'a karşı olmayacak ve bir seriye ihtiyacımız var. O maçta da 3 puan almak isterdik. Orada aldığımız 1 puanın bize çok katkısı yok. Bundan sonraki maçlarda galibiyet alarak bize katkı sağlamasını istiyoruz" açıklamasını yaptı.