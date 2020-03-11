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André-Pierre Gignac'ın Montpellier HSC'ye Attığı En Güzel 3 Gol

Fransız forvet Gignac Marsilya formasıyla çıktığı 188 maçta 77 gol atarak etkileyici bir istatistik yakaladı. Gignac'ın Orange Vélodrome'da Ligue 1 rakiplerinden Montpellier HSC karşısında attığı gollerden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için derledik.

11.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:00
Fransız forvet Gignac Marsilya formasıyla çıktığı 188 maçta 77 gol atarak etkileyici bir istatistik yakaladı. Gignac'ın Orange Vélodrome'da Ligue 1 rakiplerinden Montpellier HSC karşısında attığı gollerden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için derledik. André-Pierre Gignac'ın Montpellier HSC'ye Attığı En Güzel 3 Gol

Kaynak: Dugout

Etiketler : Montpellier, Marsilya, Spor

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