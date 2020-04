Andrea Bocelli kimdir? Andrea Bocelli nereli, kaç yaşında? Andrea Bocelli biyografisi

Andrea Bocelli, küçük yaşta geçirdiği kaza nedeniyle iki gözünü kaybetti. İki çocuğu olan ünü tenor, ilk online konserini ise Youtube üzerinden, Umut için Müzik adıyla 12 Nisan günü verdi. Crossover sanatçısı olarak popüler hale gelen Andrea Bocelli hayatı, biyografisi haberimizde.

ANDREA BOCELLİ KİMDİR?

Bocelli, 22 Eylül 1958 tarihinde Lajatico, Pisa'da dünyaya geldi. İtalyan tenor, söz yazarı, besteci ve albüm yapımcısı olarak bilinen Andrea Bocelli, 1982'den beri hem pop hem de klasik müzikten 15 solo stüdyo albümü, üç büyük hit albümü ve dokuz opera kaydetti.

Dünya çapında 90 milyondan fazla albüm satışı olan sanatçı, klasik müziği uluslararası pop listelerinin zirvesine taşıyan crossover (caz müziğin günümüzde popüler olan hali) sanatçısı olarak adını duyurdu. Uluslararası şöhretine büyük katkıda bulunan Con te Partiro isimli parça ile Avrupa 'da birçok ülkede müzik listelerinin başında yer aldı. 12 yaşında futbol oynarken geçirdiği bir kaza nedeniyle iki gözü de kör olan Andrea Bocelli, eşi Enrica'dan boşanmış, iki erkek çocuk babasıdır.

Hukuk fakültesi mezunu ve dünyanın en iyi üçüncü tenoru olarak kabul edilen Bocelli, ilk online konserini Koronavirüs günlerinde "Umut İçin Müzik" adıyla 12 Nisan 2020'de YouTube ve kişisel web sitesinde canlı yayımlanmak üzere Milano katedralinde verdi.

ANDREA BOCELLİ ŞARKILARI

II Mare Calmo Della Sera (1994)

Bocelli (1995)

Viaggo Italiano (1995)

Romanza (1997)

Hymn for the World (1997)

Hymn for the World 2 (1998)

Aria - The Opera Album (1998)

Sogno (1999)

Sacred Arias (1999)

Verdi (2000)

Requiem (2000)

La bohème (2000)

Cieli di Toscana (2001)

Sentimento (2002)

Tosca (2003)

Il trovatore (2004)

Andrea (2004)

Werther (2005)

Amore (2006)

Credo (2006)

Cavalleria rusticana (2007)

Pagliacci (2007)

The Best of Andrea Bocelli: Vivere (2007)

Carmen (2008)

Incanto (2008)

My Christmas (2009)