Andrea Pirlo'nun Juventus Formasıyla En İyi Anları
İtalya futbolunun efsane orta sahalarından Andrea Pirlo'nun 4 sezonda toplamda 164 maça çıktığı Juventus formasıyla en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
31.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:32
İtalya futbolunun efsane orta sahalarından Andrea Pirlo'nun 4 sezonda toplamda 164 maça çıktığı Juventus formasıyla en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
Kaynak: Dugout
Etiketler: Andrea Pirlo, Juventus, İtalya, Spor