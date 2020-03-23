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Andrei Arshavin’den Virüsten Korunma Uyarısı

Zenit St Petersburg ve Rus futbol tarihinin önemli oyuncularından ve şu anda Zenit altyapısı Gazprom Akademi'nin baş sorumlusu olarak görev yapan Andrei Arshavin, kulüp taraftarlarına ve genç oyunculara korona virüsü salgınından korunmak adına uyarılarda bulundu.

23.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:00
Zenit St Petersburg ve Rus futbol tarihinin önemli oyuncularından ve şu anda Zenit altyapısı Gazprom Akademi'nin baş sorumlusu olarak görev yapan Andrei Arshavin, kulüp taraftarlarına ve genç oyunculara korona virüsü salgınından korunmak adına uyarılarda bulundu. Andrei Arshavin’den Virüsten Korunma Uyarısı

Kaynak: Dugout

Etiketler : Andrei Arshavin, Petersburg, Zenit, Spor

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