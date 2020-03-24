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Andrey Lunev Zenit’le 100. Maçına Çıktı

Rus kaleci Andrey Lunev, Zenit St. Petersburg’da 100. maçına çıktı. 2017 yılında Ufa’dan Rus devine transfer olan file bekçisi, Rusya Premier Lig, Rusya Kupası ve Rusya Süper Kupası kazanan ekipte kritik bir rol üstlendi. 100 maçta 43 defa kalesini gole kapan Lunev’in Zenit’teki en iyi anlarını izliyoruz..

24.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:01
Rus kaleci Andrey Lunev, Zenit St. Petersburg 'da 100. maçına çıktı. 2017 yılında Ufa'dan Rus devine transfer olan file bekçisi, Rusya Premier Lig, Rusya Kupası ve Rusya Süper Kupası kazanan ekipte kritik bir rol üstlendi. 100 maçta 43 defa kalesini gole kapan Lunev'in Zenit'teki en iyi anlarını izliyoruz.. Andrey Lunev Zenit’le 100. Maçına Çıktı

Kaynak: Dugout

Etiketler : Petersburg, Rusya, Zenit, Spor

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