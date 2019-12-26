Andrey Lunin, sahanın ortasında sevgilisine evlenme teklif etti

Real Madrid'in sezon başında Valladolid'e kiraladığı kaleci Andrey Lunin, kız arkadaşı Anastasia Tamazova'ya hayatının en anlamlı sorusunu sordu.

Kız arkadaşını Valladolid'in José Zorrilla Stadı'na götüren Lunin, sahanın ortasına giderek diz çöktü ve kız arkadaşına evlenme teklif etti. 'Evet' yanıtını alan Lunin büyük mutluluk yaşarken bu anları sosyal medyadan paylaştı.

Tamazova da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Evet dedim. Seni seviyorum Andrey Lunin" mesajını yazdı ve mutluluğunu takipçilerine aktardı.