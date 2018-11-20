Andriy Shevchenko: Türkiye'yi Çok Seviyorum

Antalya'da oynanan Türkiye- Ukrayna özel maçının ardından Ukrayna Milli Takımı Teknik Direktörü Andriy Shevchenko karşılaşmayı değerlendirdi. Andriy Shevchenko, "Gerçekten stadyum çok doluydu. Burada oynamak ve burada bu maça katılmak inanılmaz mutluluk vericiydi. Bugün çok olumlu şeyler kaydettik. Bir sürü oyuncu oynattık, bir sürü oyuncu değişikliği yaptık. Bilgi açısından çok önemli bilgiler elde ettik. Kesinlikle bu maçı 'kullanılmamış anlar maçı' olarak adlandırabiliriz. Hem Ukrayna hem Türkiye milli takımının maçı almak ve gol atmak için bir sürü şansı vardı ama olmadı. Maçtan ve genel olarak bizim oyuncularımızın oyunundan ve performansından memnunum" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE ÇOK DOSTUM VAR"

Kafasında nasıl bir Ukrayna takımı olduğu ve Türkiye Milli Takımından en çok hangi oyuncuyu beğendiğiyle ilgili soru üzerine Andriy Shevchenko, "Bugünkü maç çok önemliydi. Genç oyuncularımızın performansını değerlendirmek istedik. Maç güzel geçti, çünkü herkes kendini çok iyi gösterdi. Bu tabii ki de Türkiye milli takımının göstermiş olduğu mücadele sayesinde oldu. Herkes inanılmaz istekli oynadı. Hem Türkiye hem de Ukrayna'nın inanılmaz isteği vardı. Burada sadece bir oyuncudan bahsetmek istemiyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye'de çok dostum var. Bizi yine sıcak karşıladılar. Dostça bir ortam vardı, bunun için minnettarım. Türkiye beni hala hatırlıyor. Türkiye'ye gelmek her zaman çok güzel. Ben hem Türk insanına hem de Türkiye'ye saygı duyuyorum" diye konuştu.

"LUCESCU'YA KARŞI SAYGIM SONSUZ"

Andriy Shevchenko, Mircea Lucescu ile de şu değerlendirmeyi yaptı: "Lucescu'ya karşı saygım sonsuz hem teknik direktör hem de iyi bir insan olarak. Gerçekten çok iyi bir insan. Zamanında Shakhtar için inanılmaz katkılarda bulunmuştu. Bence Türkiye için de çok şey yapabilir."