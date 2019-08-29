Android 10, 3 Eylül'de Yayınlanıyor, Hangi Android Telefonlar Alacak?

Android 10 Güncellemesi 3 Eylül
'de Yayınlanıyor
Bildiğiniz gibi Android Q Şimdi Basitçe Android 10 Oldu. Google mobil işletim sisteminin isimlendirme düzeninde değişikliğe gitti. Android Q şimdi basitçe Android 10 olarak isimlendirildi. Peki Android 10 Güncellemesi Alacak Android Telefonların Listesi Nasıl Olacak?
Google'ın yeni sürüm isimlendirmesi aslında bilindik, sadece ve anlaşır. 2,5 milyar aktif cihazın olduğu sürümde artık Android 10 zamanı…
Google, Android sürümlerini adlandırma şeklini değiştirmenin yanı sıra, mobil platformun logosunu da güncelledi. Okumayı kolaylaştırmak, yazı tiplerini değiştirmek ve şimdi yeni bir yeşil tonunda renkli olan Android robotun yakın çekimini kullanmak için metni yeşilden siyaha dönüştürmüştü.
Şimdi bu değişiklikleri uygulamaya geçirme zamanı geldi. Google Android 10 güncellemesini 3 Eylül tarihinde yayınlanıyor. Peki hangi telefonlar yeni güncellemeyi alacak?
Android 10 Güncellemesi Alacak Android Telefonların Listesi
Huawei P30 ProGoogle PixelHonor 20Xiaomi mi Mix 3 5GSamsung Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10eSony Xperia XZ3OPPO R17 Nokia
8.1LG G8 ThinQAsus ZenFone 5ZGeneral Mobile GM 9 ProZTE Axon 10 ProHuawei P30Google Pixel 2Honor 10Xiaomi mi 9Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9 PlusSony Xperia 1OPPO Find XNokia 1LG V50 ThinQAsus Zenfone 6General Mobile GM 8Huawei P30 LiteGoogle Pixel 3Honor 8XXiaomi mi 9 SEGalaxy A9 2018, Galaxy A8s, Galaxy A8 Star, Galaxy A7 2018, Galaxy A6, Galaxy A6 Plus, Galaxy A6s, Galaxy A50, Galaxy A30, Galaxy A10Sony Xperia 10, Sony Xperia 10 Plus, Sony Xperia XZ2, Sony Xperia XZ2 Compact ve Sony Xperia XZ2 PremiumOPPO F11, OPPO F11 ProNokia 1 Plus, Nokia 2.1, Nokia 3.1, Nokia 3.1 Plus, Nokia 3.2, Nokia 4.2, Nokia 5.1, Nokia 5.1 Plus, Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus, Nokia 7 Plus, Nokia 7.1, Nokia 8 Sirocco ve Nokia 9 PureViewLG V40 ThinQ, LG V35 ThinQ, LG V30S ThinQ, LG G7 ThinQ, LG G7 One, LG Q60, LG K50 ve LG K4ZenFone Max Pro (M1), ZenFone Max Pro (M2), ZenFone Max (M1), ZenFone Max (M2) ve ROG PhoneMate 20 X (5G), Mate 20 Pro, Mate 20, P Smart Z, P Smart+ 2019, P Smart 2019, P20 Pro, P20, Mate 10 Pro, PORSCHE DESIGN Mate 10, PORSCHE DESIGN Mate 20 RS, Mate 20 X, Mate 10 ve Mate 20 Lite
Bu liste şimdilik oldukça uzun ancak 2,5 milyar aktif cihazı olan platformun geçişi biraz zaman alabilir.