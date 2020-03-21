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Android 11 Özellikleri Belli Oluyor

Android 11 geliştirici önizlemesinin yayınlanmasıyla birlikte, Google'ın üzerinde çalıştığı yepyeni özellik ortaya çıktı.

21.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:34
Android 11 Özellikleri Belli Oluyor
Android 11 geliştirici önizlemesinin yayınlanmasıyla birlikte, Google 'ın üzerinde çalıştığı yepyeni özellik ortaya çıktı. Google'ın Colombus adı verilen bir yazılım özelliğini test ettiği keşfedildi. Android 11 için yeni programlanabilir çift dokunma hareketi geliştiriliyor.

Kullanıcılar cihazlarının arka kısmına iki kez dokunduğunda arka planda açık olan uygulamaları görebilecek veya ekran görüntüsü alabilecek. Colombus özelliğinin kullanıcının iki kez dokunduğunda anlayabilmek için cihazın ivmeölçer ve jiroskop sensörlerinden gelen bilgileri kullandığı açıklandı.

Google Pixel 3 XL, Pixel 4 ve Pixel 4 XL'de test edilen özellik çok sevilecek gibi gözüküyor. Hemen aşağıda yer alan videodan özelliğin nasıl çalıştığını görebilirsiniz.

Cihazın arka kısmına iki kez dokunduğunuzda hangi uygulamanın açılmasını istediğinizi ayarlar kısmından yapabileceksiniz. İki kez dokunma ile kamerayı da açmanız mümkün olacak.

Google'ın Android 11'i ne zaman piyasaya süreceği bilinmezliğini korurken, kullanıcılar yeni özellikleri gördükçe Android 11'in bir an önce çıkmasını istemekte.

Sizler Colombus özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir

Etiketler : Google, Teknoloji

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