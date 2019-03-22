Android İçin Opera Ücretsiz Vpn ile Birlikte Geliyor

Opera Android Cihazlar için ücretsiz VPN Özelliği Sunuyor!
Android için Opera Ücretsiz VPN ile Birlikte Geliyor. Uygulama 256-bit şifrelemeye ve log içermeyen bir veri saklama politikasına sahip.
Web tarayıcı Opera, Android'deki tüm kullanıcılara ücretsiz VPN koruması sağladığını duyurdu. Şirketin Android uygulamasının en son sürümü, şirketin masaüstü kullanıcılarına yıllardır sunduğu yerleşik ÜCRETSİZ VPN özelliğinin genişlemesini gösteriyor. Uygulama ilk olarak Mobil Beta sürümü ile sınırlı sayıda kullanıcının testine sunulmuştu.
VPN'nin ne olduğunu bilmeyenler için kısaca, VPN Nedir?
Yasaklayıcı ilacı olarak tabir edilen VPN ziyaret etmek istediğiniz siteler ile aranızda iletişim kurmanızı sağlayacak uzak ve özel bir sunucu bağlantısı oluşturmanıza müsade eder. VPN kullanırsanız çevrimiçi işlemleriniz sizi gözetlemeye çalışanlar tarafından takip edilemez ve çözülemez. Ancak burada hizmet aldığınız VPN ağınında güvenli olması oldukça önemli.
Bu yüzden bu veri transferini 256 bit şifreleme ile yapması oldukça önemli. Opera 256 bit veri şifrelemeyi destekliyor. Veriler bu sayede korunuyor. Ayrıca, dünyanın dört bir yanındaki sunuculara bağlanıldığından dolayı kullanıcının gerçek bir yeri tam olarak tespit edilemiyor. Şirket ücretsiz VPN hizmeti için hangi konumları kullanılacağını belirtmese de, beta sürümü kullanıcıların Amerika
, Avrupa
veya Asya
'daki sunucuları seçmelerine ya da mevcut en iyi bağlantıyı otomatik olarak seçmek için bir ayar kullanmasına izin vermişti.
Opera ayrıca, kullanıcı faaliyetlerinin kayıtlarını tutmayacağına da söz veriyor, bu nedenle herhangi bir kişiyi çevrimiçi etkinliklerine dayanarak bireyi tanımlamasına izin verecek veri tutulmayacak.
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Kaynak: Teknotalk.com