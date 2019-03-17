Android Q Beta ile Pixel Cihazlardaki Sıkma İşlevinin Kullanım Alanı Genişliyor

Google
'ın saf Androd işletim sistemine sahip Pixel serisi akıllı telefonlarından Pixel 2 ve Pixel 2 XL'da bulunan ve cihazı sıktığınızda Google Asistanı açan özellik, serinin bir sonraki akıllı telefonu Pixel 3'te de yerini almıştı. XDA geliştiricilerinin fark ettiği üzere Android 10 Q, tam da bu özelliği daha gelişmiş bir hâle getiriyor.
Google'ın mobil işletim sisteminin yeni versiyonu Android 10 Q, kullanıcılara çok daha stabil ve kompakt bir kullanım deneyimi sunuyor. Yeni işletim sisteminin ilk betasında keşfedilen "secure assist_gesture_any_assistant" özelliği aktif hâle getirildiğinde cihazda seçili sesli asistan ( Firefox
, Google Asistan, Cortana vb.), akıllı telefon sıkıldığında açılıyor ve taleplerinizi almaya hazır duruma geliyor.
Bir Pixel kullanıcısı Google Asistan'dan başka bir sesli asistanı "ana asistan"ı olarak seçtiği ve cihazı sıkma işlemini gerçekleştirdiğinde, her zaman Google Asistan açılıyordu. Silikon Vadisi
şirket, Android'in yeni sürümüyle Pixel kullanıcılarına bu alanda rahatlık tanıyor. Uygulama ayarlarından seçim yapıldığı takdirde cihazı sıkma hareketiyle seçili sesli asistan dışında; flaş, internet tarayıcısı, bir uygulama, kamera ve dahası gibi istenilen özellik de aktif hale getirilebiliyor.
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Kaynak: WebTekno