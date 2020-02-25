"Andropoz döneminde aktif kalmak mümkün"

ERKEKLERDE yaşın ilerlemesiyle birlikte testosteron azalırken andropoz süreci başlıyor. Cinsel istek azlığı ve cinsel fonksiyon bozuklukları da bu süreç ile birlikte görülmeye başlarken Üro-androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat spor, sağlıklı beslenme ve bazı takviyeler ile andropozun yan etkilerinin azaltılabileceğini belirtirken çiftlere gerekirse terapi desteği almaları gerektiğini ifade etti.

Hattat Klinik Üro-androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, "Bu sendromda cinsel istek azlığı, sertleşme problemi, cinsel ilişki sıklığında azalma, vücut yağlarında artış, bira göbeği, kas ve kemik kütlesinde azalma, kansızlık, sıcak basması gibi klinik şikayetlerle, yorgunluk, konsantrasyon zorluğu, huzursuzluk, hafızada zayıflama, depresif ruh hali, uyku sorunları gibi belirtiler bir arada görülüyor. Ancak hayat kalitesi üzerine etki eden sadece bu değişiklikler değil. Birçok erkek çok ileri yaşlarda bile aktif ve fiziksel olarak yeterli kalmak istiyor. Bu nedenle andropozla ortaya çıkan değişiklikler psikolojik olarak da erkekleri etkiliyor" dedi.

Andropoz sürecine girmiş erkeklere tavsiyeler veren Prof. Dr. Hattat bunları şöyle sıraladı:

- Düzenli aralıklarla testosteron seviyenizi kontrol ettirin. Testosteron seviyelerinizde düşüş varsa testosteron takviyeleri konusunda doktorunuzdan bilgi alın.

·-Trans ve doymuş yağlardan fakir, sağlıklı protein içeren, kan şekeri dengesi sağlayan Omega-3 ve çinko zengini, sağlıklı ve dengeli bir beslenme planı yapın.

- Sağlıklı bir kilo aralığında kalın. Bel çevrenizi ince tutun.

- Her gün 30-35 dakikalık yürüyüşler yapmayı alışkanlık haline getirin.

- Sigara kullanmayın.

- Alkol ve kafeinli içecekleri sınırlayın.

- Uyku sorunlarınız varsa doktorunuza mutlaka bildirin.

- Kullandığınız ilaçları gözden geçirin. Cinsel yaşamınızı etkileyenleri varsa doktorunuzdan yardım isteyin.

- Stresinizi yönetmeye çalışın. Yoga ve meditasyondan yararlanın.

- Hayata olumlu gözlerle bakan, sosyal ve aktif biri olmaya gayret edin.

- Bütün bunlar sorununuzu gidermiyorsa bir uzmandan yardım istemekten çekinmeyin.

"CİNSEL HAYATIN UZUN YILLAR SÜRMESİ MÜMKÜN"

Cinsel hayatın uzun yıllar devam etmesinin mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. Hattat sözlerine şöyle devam etti: "Cinsellik sağlık kontrollerini aksatmayan doğru beslenen, düzenli egzersiz yapan, sigara ve alkol kullanmayan, stres yönetiminde başarılı kadın ve erkeklerde uzun yıllar devam ediyor. İnsanlar yaşlandıkça daha az cinsel ilişkiye girdiklerinden bir algı yanılgısı ortaya çıkıyor. Oysa son yıllarda yapılan çalışmalar, cinsel tatminin yaşla birlikte azalmadığını hatta bu tatminin yaşla arttığını gösteriyor. Çünkü yaş cinsellik konusunda bilgi, deneyim ve tecrübe kazanılmasını sağlıyor. Yaşının getirdiği değişiklikleri kabul eden, cinsel korku ve endişelerinden kurtulmuş kadın ve erkeklerde andropoz ve menopoz dönemleri cinsel güçte ciddi bir azalmaya neden olmuyor. Ancak andropoz döneminde daha enerjik ve aktif olmak isteyen kişiler, l-arginin, co-enzim Q10, likopen, resveratrol ve ginseng açısından zengin beslenebilir ya da takviye alabilir."

"BU SÜRECİ TERAPİLER İLE ÇÖZEBİLİRSİNİZ"

Orta yaş ve andropoz döneminde meydana gelen hormon eksikliği ve cinsel isteksizlik nedeniyle eşler arasında sorunlar yaşanabildiğini belirten Prof. Dr. Hattat şunları söyledi: "Kişilik çatışmaları, monotonluk hisleri, beklentilerin azalması, kendini değersiz görme, geçmiş hayatında yeterince tatmin olamama gibi faktörlerle birleştiğinde, bazı erkekler aldatma eğilimi gösteriyor. Cinsel Tıp Uzmanları bu sorunları yaşayan erkeklerde cinsel istekteki azalmaya cinsel istekteki yalancı bir artışın eşlik ettiğini belirtiyor. Erkekler yaşamlarını gözden geçirirken aşkı ve cinselliği farklı bir partnerle tekrar keşfederek bu sıkıntılı dönemi aşacaklarını zannediyorlar. İlişki çatışmaları ve çift olarak iletişim eksikliği yaşayan kişilerde dışarıya yönelme daha da kolay oluşuyor. Sosyo ekonomik güçlükler ve çocukların evlenmesi ya da emeklilik gibi meslek yaşamıyla ilgili değişimler de bu durumu daha karmaşık hale getiriyor. Orta yaşta meydana gelen değişiklikler erkekleri de, eşlerini de hazırlıksız yakalıyor. Oysa artık andropoza yönelik geliştirilen tedavi yöntemleri ve psikolojik yaklaşımlarla bu dönemi rahat atlatmak mümkün. Andropoz döneminde hormonsal, metabolik, damarsal incelemelerin yapılması ve prostatın kontrol edilmesini öneriyoruz. Bu sürecin sonunda gerek hormon tedavileri gerek cinsel performansı arttıracak tedaviler gerekse terapi desteği ile kişisel ve ilişki sorunlarınızı çözebilirsiniz."

- İstanbul