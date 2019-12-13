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Andy Murray sakatlıklardan kurtulamıyor

Andy Murray, tenis dünyasında sakatlıklardan belki de en çok çeken isim. Hatta bu sebeple emekli olmayı dahi düşünmüştü.

13.12.2019 20:13 | Son Güncelleme: 13.12.2019 20:13Andy Murray sakatlıklardan kurtulamıyor
Andy Murray, tenis dünyasında sakatlıklardan belki de en çok çeken isim. Hatta bu sebeple emekli olmayı dahi düşünmüştü. 2019 Açık öncesinde yaptığı açıklamada, o turnuvadaki son maçının kariyerinin de son maçı olacağını açıklamıştı.

Eski dünya bir numarası, bu kararından vazgeçmiş ve sakatlıklarından bir nebze kurtulunca Cincinnati Masters ile tenise geri dönmüştü. Ardından ekim ayına dek bir çok turnuvada boy göstererek formunu geri kazanmıştı. 2020 Avustralya Açık ile Andy Murray’nin tam kapasitesine yakın bir şekilde yer alması bekleniyordu.

Ancak sakatlıklarının devam etmesi, Murray’yi en üst seviyede görmemizi bir süre daha engelleyecek gibi duruyor. Kasığından sıkıntı yaşayan iki kez Wimbledon şampiyonu, antrenmanlarına iki hafta ara vermek durumunda kaldı. Bu iki haftalık aksaklık, onun 2020 Avustralya Açık’ta son zamanlardaki en iyi fiziksel durumunda olmasını engelleyebilir. Bir ihtimal, Avustralya Açık’a katılmasını da engelleyebilir. Fakat şu an için Murray’nin Melbourne’de olup olmayacağına dair bir bilgi yok.

Andy Murray, Avustralya, Tenis, Spor

Kaynak: EuroSport.com

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