Andy Warhol sergisi UNIQ Expo'da sanatseverleri bekliyor

Pop Art'ın öncüsü Andy Warhol ve bu akımın en önemli temsilcilerinin orijinal eserlerinin yer aldığı Andy Warhol sergisi ziyaretçilerini bekliyor.UNIQ Expo'da yarın kapılarını açacak sergide yer alan Pop Art sanatının öncüsü Andy Warhol ile Keith Haring, Roy Lichtenstein, James Rosenquist ve Robert Indiana 'nın eserleri basın mensuplarına tanıtıldı.Serginin küratörlüğünü üstlenen Begüm Alkoçlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada Artweeks Akaretler'de birçok sanatçıyla ve sonrasında Cem Bülent Ünal ile tanıştığını, küratörlük fikrinin de bu şekilde ortaya çıktığını söyledi.Odeabank Kültür Sanat Platformu O'Art'ın sanat direktörlüğünü de yürüten Alkoçlar, haziran ayında serginin çalışmalarına başladıklarını, ağustosta McArt.ist'in ilk sergisini Karaköy'de açtıklarını ve yaklaşık 3 aylık hazırlık süreci sonunda sergiyi ziyarete hazır hale getirdiklerini anlattı."Aynı zamanda Andy Warhol'un çağdaşları olarak Keith Haring ve Roy Lichtenstein'ın da yapıtlarını burada görüyoruz." diyen Alkoçlar, serginin kürasyonunu değerlendirirken "Herkes için sanat" ve "Sanat hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı" misyonunu rehber edindiklerini ifade etti.İnteraktif içeriklere önem verdiklerini vurgulayan Alkoçlar, "Gerek yetişkinlerin, gerek çocukların her şeyi deneyimleyerek daha iyi kavradığını ve içselleştirdiğini biliyoruz. Deneyimleyerek sanatı yaşamalarını istediğimiz alanlar da oluşturduk. Klasik bir müze sergisi kesinlikle değil." şeklinde konuştu.Alanın içinde kurulan küçük alanlarında çeşitli etkinlikleri yapılacağını dile getiren Alkoçlar, "Çocuklar için duvarlardaki tahtaları boyayabilecekleri bir alan oluşturduk. Sonsuz bir fon var. Grafik etkisi çok yüksek olan bu sergi, yan etkinlikleri olarak da çok zengin. Serginin sadece yapıtları başlı başına birer ikona dönüştü." değerlendirmesini yaptı."Sosyal medyada paylaşmak için zengin bir içeriği var"Van Gogh odası olarak tasarlanan bir bölümün de sergide yer aldığını anımsatan Alkoçlar, şunları kaydetti:"Roy Lichtenstein'ın, Van Gogh'un modernizm döneminde kendi odasını resmettiği yapıtını kendi anlayışıyla yeniden ele aldığı bir yapıt. Bu alanın özellikle gençler tarafından ilgi göreceğini düşünüyorum. Sosyal medyada paylaşmak için de çok zengin bir içeriği var serginin. Kendi sosyal medya hesaplarımızda küçük görseller paylaşıyoruz fakat serginin içeriği çok daha zengin."Pop Art sanatının en önemli yanının insanların kolayca kendinden bir parça bulabilmesi olduğunu vurgulayan Alkoçlar, şunları ekledi:"Yüksek sanat, elitist bir yaklaşımla sadece belli bir kitleye hitap ediyor zannediliyor. Halbuki böyle bir şey yok. Pop Art, Andy Warhol ile birlikte yükseldi. Sergiye gelmek isteyenlerin en az 2 saatlerini buraya ayırarak rahat kıyafetlerle gelmelerini tavsiye ederim. Bin 500 metrekare alana yayılan bir sergi. Çocukları olan sanatseverlerin çocuklarıyla gelmelerini çok isterim. Çünkü burada her şeyi düşünürken çocukları odağıma almakta titizlik gösterdim.""Genç sanatçılara ve yeteneklere de yer verdik"McArt.ist Sanat Kuluçka Merkezi kurucusu Cem Bülent Ünal ise sergiyi UNIQ Expo ile beraber geliştirdikleri bir proje kapsamında hayata geçirdiklerini söyledi.Ünal, UNIQ Expo, Andy Warhol sergisin organizasyonuyla ilgilendiğini, iş birliği çerçevesinde McArt.ist'in de yapının kurgulanmasında rol aldığını ifade etti.McArt.ist olarak sanatı erişilebilir ve her kesimin ulaşabileceği bir yapıya indirgemek istediklerini vurgulayan Ünal, "Çıkış noktamız olan genç sanatçılara ve yeteneklere de Andy Warhol Sergisi kapsamında ayrı bir alanda yer verdik. Onlar da özel ve nitelikli deneysel çalışmalarda bulundular." şeklinde konuştu.Ünal, "Umarım bu misyon devam eder ve herkes sanatla beslenir. Kendi kültürüne ve entelektüel hayatına sanatı dahil etmeye çalışır. Bu bağlamda bir katma değer oluşturabilirsek bu bizim için önemli bir gurur kaynağı olacak." değerlendirmesini yaptı.Türk Pop Art temsilcilerine de yer veriliyorBegüm Alkoçlar küratörlüğünde hazırlanan sergide, Andy Warhol'un aralarında ikonikleşen Marilyn Monroe, Campbell Soup ve Flowers gibi ünlü eserlerinin de dahil olduğu eserleri #SagolWarhol mottosuyla sergileniyor.McArt.ist'in destekleriyle gerçekleştirilen sergide ayrıca Keith Haring, Roy Lichtenstein, James Rosenquist ve Robert Indiana'nın 40 orijinal eseri de yer alıyor.Türk Pop Art temsilcilerine de yer verecek olan ve "Sanata herkes dokunsun" misyonuyla yarın ziyarete açılacak sergi, Odeabank'ın ana sponsorluğunda 29 Mart'a kadar görülebilecek.Sergi kapsamında, Pop Art sanatını ve Andy Warhol'u tüm yönleriyle tanıtan, çeşitli atölye çalışmaları ve sanat sohbetleri ziyaretçilerle buluşacak.