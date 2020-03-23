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Anemi İlacı Türkiye'de Üretilecek! Dışa Bağımlılık Azalacak

Anemi ilacı Türkiye'de üretilecek! İlaçlarda dışa bağımlılığın azaltılması, hem maliyetleri azaltması hem de zamandan tasarruf sağlaması açısından oldukça önemli.

23.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:34
Anemi İlacı Türkiye'de Üretilecek! Dışa Bağımlılık Azalacak
Anemi ilacı Türkiye 'de üretilecek! İlaçlarda dışa bağımlılığın azaltılması, hem maliyetleri azaltması hem de zamandan tasarruf sağlaması açısından oldukça önemli. Bu konuyla ilgili olarak ülkemizdeki çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin yürüttüğü bir çalışma sayesinde anemi tedavisinde kullanılan eritropoetin üretiminin yapılması ve bu sayede dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Rızvan İmamoğlu'nun yürütücülüğünde "Rekombinant İnsan Eritropoetinin E. coli Ekspresyon Sisteminde Çözünür Formda Eldesi, Saflaştırılması ve Karakterizasyonu" başlığı adı altında yürütülen proje ile ülkemizde anemi tedavisinde kullanılan ve yüksek meblağlar ödenerek ithal edilen eritropoetin isimli hormonun üretilmesi amaçlanıyor.

Anemi ilacı Türkiye'de üretilecek! Üniversiteler devrede

TÜBİTAK tarafından kabul edilen proje ile özellikle ABD ve İngiltere'den yüksek maliyetli olarak ithal edilen eritropoetinin ülkemizde üretilmesi ile dışa bağımlılığımız azalacak.

Rızvan İmamoğlu'nun açıklamalarına göre eritropoetin, böbrek yetmezliği ve kanser kemoterapisine bağlı olarak ortaya çıkan aneminin tedavisinde 1986 yılından bu yana kullanılıyor.

Ülkemizde de bu hormonu kullanan hasta sayısında artış olması ve bu tedaviden olumlu sonuç almaları nedeniyle eritropoetin üretilmesi büyük bir önem taşıyor. İmamoğlu'na göre hormonun üretimi yapıldıktan ve gerekli testler gerçekleştirildikten sonra ilaç formunda bir yıl içinde eczanelerde yer alacak.

Anemi tedavisinde mutlaka kullanılması gereken eritropoetinin yanı sıra ilerleyen zamanlarda farklı hastalıklar için daha pek çok ilacın geliştirilmesi planlanıyor.

Kaynak: Tamindir

Etiketler : Bartın Üniversitesi, Türkiye, Teknoloji

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