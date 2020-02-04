Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümü davasında emlakçı tanık olarak dinlendi

Uzman Dr. Özgür T.'nin Anestezi Teknikeri Ayşe Karaman'ı damar yoluyla verdiği ilaçlarla öldürdüğü iddiasıyla "tasarlayarak öldürme" suçundan yargılandığı davada, olayın yaşandığı evi kiralayan emlakçı tanık olarak dinlendi. Tanık, sanığın evi kiralarken kapının üst kilit anahtarının kendisine verilmediği sözlerinin sorulması üzerine, "Üst kilidin anahtarının olup olmadığını hatırlamıyorum" dedi.



Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın üçüncü duruşmasına tutuklu sanık Uzman Dr. Özgür T., Ayşe Karaman'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Sanık Özgür T., davanın önceki celselerinde yaptığı savunmasında Karaman'ı öldürdüğü iddiasını kabul etmemiş, olay günü evden ayrıldığı sırada Karaman'ın yaşadığını öne sürmüştü. Sanık ayrıca, evden ayrıldıktan sonra Karaman'ın kapıyı üstten kilitlediğini ve üst kilit anahtarının emlakçı tarafından kendisine verilmediğini, bu nedenle kapıyı çilingir çağırarak açtırabildiğini iddia etmişti. Mahkeme heyeti, Özgür T.'nin ifadesi doğrultusunda evi kiralayan emlakçı Ergün Ç.'nin tanık olarak dinlenmesini kararlaştırdı. Ergün Ç. ifadesinde, "Üst kilidin anahtarının olup olmadığını hatırlamıyorum" dedi.



Mahkeme heyeti, tanığın dinlenmesinin ardından sanık avukatlarının olayın oluş biçimi ile ilgili hazırladıkları animasyonu dosyaya sunduklarını belirtti. Duruşma sırasında animasyon Karaman ailesinin avukatı Tevfik Tolga Beyendi'ye izletildi. Beyendi, animasyonun tamamen taraflı hazırlandığını, sanığın anlatımlarıyla örtüştüğünü, bu nedenle kendileri açısından olayı aydınlatacak bir yanı olmadığını söyledi.



Taleplerin alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dava dosyanın tamamının İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilerek, alkollü olduğunu bilmesine rağmen sanığın istese bile maktule damar yolu açarak ilaç vermesinin ya da çantasında anestezi ilaçlarını taşımasının olayın yaşanmasına neden olması açısından sorumluluğunun belirlenerek bir rapor halinde mahkemeye gönderilmesine karar verdi. Sanık Özgür T.'nin tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 30 Mart'a erteledi. - ANKARA

Kaynak: İHA