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Anestezi teknikerinin şüpheli ölümü

Başkentte özel bir hastanede anestezi teknikeri olarak çalışan Ayşe Karaman'ın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

01.08.2019 17:28 Anestezi teknikerinin şüpheli ölümü
Başkentte özel bir hastanede anestezi teknikeri olarak çalışan Ayşe Karaman'ın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Karaman'ın, erkek arkadaşı olduğu belirtilen doktor Ö.T'nin Dikmen'deki evinde ölü olarak bulunması üzerine soruşturma başlattı.
Gözaltına alınan Ö.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan zanlı, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Ayşe Karaman, Karaman, Dikmen, Güncel

Kaynak: AA

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