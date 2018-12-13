Anestezide 'Azot' Verildiği İleri Sürülen Ege'nin Yaşam Savaşı

13 Aralık 2018 Perşembe 14:25



13 Aralık 2018 Perşembe 14:25

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, göz ameliyatı için götürüldüğü Torbalı Devlet Hastanesi'nde, anestezi sırasında oksijen yerine azot verildiği ileri sürülen, bu yüzden kalbi duran, beyninde ödem oluşan ve sonrasında hayata döndürülen Ege Avcı'nın (5,5) yaşam mücadelesi sürüyor. Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi önünde umutla iyi haber bekleyen anne İpek Yeşilçam ve baba Ünal Avcı, sorumluların cezalandırılmasını istediklerini söyledi.Torbalı'da yaşayan, tekstil fabrikasında çalışan İpek Yeşilçam (24) ve bir süre önce boşandığı eski eşi Ünal Avcı, 10 Aralık'ta, gözlerinde şaşılık olan tek çocukları Ege Avcı'yı ameliyat için Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Anestezi sırasında oksijen yerine azot verildiği öne sürülen küçük Ege, fenalaştı. Doktorlar, kalbi durduğu belirlenen çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Duran kalbi çalıştırılan çocuk, İzmir'deki Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesine alınan Ege, beynindeki zararın büyümemesi için uyutuldu. Ege'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi.SORUŞTURMA BAŞLATILDIEge'nin hastanedeki ameliyathanede o gün operasyona alınan ilk çocuk olduğunu kaydeden baba Ünal Avcı, Torbalı Cumhuriyet Savcılığı'na sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Torbalı Devlet Hastanesi yetkilileri ise bir süre önce tamire gönderilen cihazın bağlantılarının hatalı yapılması nedeniyle hastaya oksijen yerine azot verildiğini ileri sürüp, firma hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından iki suç duyurusuyla ilgili de soruşturma başlatıldı. Savcılığın talimatı üzerine Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, hastanede ve bağlantıları hatalı yapıldığı ileri sürülen cihazda incelemelerde bulundu. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nce de konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.'BEYNİNDE ÖDEM VAR'Hastane önünde oğlundan gelecek iyi haberleri umutla bekleyen İpek Yeşilçam, Ege'yi son gördüğüne göre sağlık durumunda düzelme olmadığını belirterek, "Ancak doktorlar, şimdi oğlumu uyutuyorlar. Bu arada uyumasını sağlayan ilaçları yarı yarıya azaltmaya başladılar. Bir süre sonra oğlumun sağlık durumuna bakacaklar. Beyninde ödem var. Kalbi çalıştırıldı ama son durumu nedir, onu bekliyoruz" dedi.Ünal Avcı da başka çocukların ve hastaların aynı durumla karşılaşmaması için sorumluların cezalandırılmasını istediklerini söyledi. - İzmir