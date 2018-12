Anestezide 'Azot' Verildiği İleri Sürülen Ege, Yaşam Mücadelesi Veriyor

12 Aralık 2018 Çarşamba 19:22



12 Aralık 2018 Çarşamba 19:22

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, göz ameliyatı olmak için Torbalı Devlet Hastanesi 'ne götürülen 5.5 yaşındaki Ege Avcı'ya, anestezi sırasında oksijen yerine azot verildiği ileri sürüldü. Küçük çocuk yaşam mücadelesi verirken, ailesi sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hastane yetkilileri ise hatanın tamirden gelen cihazın bağlantılarının yanlış yapılmasından kaynaklandığını öne sürüp, firma yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunurken, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü de konuyla ilgili soruşturma başlattı.Torbalı'da yaşayan ve bir tekstil fabrikasında çalışan İpek Yeşilçam (24) ve bir süre önce boşandıkları öğrenilen eşi Ünal Avcı, geçen 10 Aralık 'ta, gözlerinde şaşılık bulunan tek çocukları Ege'yi ameliyat için Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürdü. İddiaya göre, anestezi sırasında oksijen yerine azot verilen küçük Ege, fenalaştı. Doktorlar, kalbi durduğu belirlenen çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Duran kalbi çalıştırılan çocuk İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi 'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alınan küçük Ege'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Oğlu yaşam mücadelesi veren Ünal Avcı, soluğu Torbalı Cumhuriyet Savcılığı 'nda alıp, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine savcılık, soruşturma başlattı.SAVCILIK HER İKİ İDDİA İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATTITorbalı Devlet Hastanesi yetkilileri ise hatanın bir süre önce tamire giden cihazın bağlantılarının hatalı yapılması nedeniyle hastaya oksijen yerine azot verildiğini ileri sürüp, firma hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık her iki suç duyurusu ile ilgili de soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı üzerine Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Ekibi, hastanede ve bağlantıları hatalı yapıldığı ileri sürülen cihazda incelemelerde bulundu.ANNE: BU İŞİN PEŞİNİ ASLA VE ASLA BIRAKMAYACAĞIMOğlundan gelecek iyi bir haberi bekleyen gözü yaşlı anne İpek Yeşilçam, "Ortada bir ihmal var. Bu işin peşini asla ve asla bırakmayacağım. Sorumlular bulunup adalet karşısında hesap versinler. Çocuğum şu an yoğun bakımda acı çekiyor. Herkesin duasını bekliyorum" dedi.BAŞHEKİM: ÇOK YÖNLÜ İNCELEME VE SORUŞTURMA BAŞLATILDITorbalı Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Şenol Topçu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yaşanan olay nedeniyle kendilerinin de üzgün olduğunu belirtip, "Çocuğumuzun sağlığına kavuşması için tedavi sürüyor. Yakından takip ediyoruz. Bu konuda aileyi de bilgilendiriyoruz. Çok yönlü inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Adli makamlara durumu ilettik. Bir ihmal veya kusuru olan firma çalışanı ya da bizim çalışanımız varsa gereği yapılacaktır. Bütün imkanlarımızla çocuğumuzun yanında olacağız" diye konuştu.İzmir İl Sağlık Müdürlüğü de konu hakkında geniş bir çaplı bir soruşturma başlatıldığını ve iddiaların araştırıldığını belirtti.- İzmir