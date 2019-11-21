"Anesteziye bağlı yaşam kaybı geriledi"

TÜRK Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Ömer Kurtipek, anestezi alanında 30 yılda büyük bir atılım yaşandığını belirterek, "Teknoloji, bilim, tıp alanında son gelişmelerle tüm dünyada anestezi uygulamalarına atfedilen ölüm oranları 100 binde 1'e kadar geriledi. Amacımız bu değeri sıfıra indirmektir" dedi.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği ile Türk Tıp Tarihi Kurumu'nun, Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi ev sahipliğinde bir araya geldiği toplantıda, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Ömer Kurtipek; ilk modern anestezi uygulamasının üzerinden 173 yıl geçtiğini anlattı. 'Anestezi olmadan, cerrahi olmaz' diyen Prof. Dr. Ömer Kurtipek, "Günümüzde, hasta için en az zararlı modern ilaçları kullanıyoruz. Hasta güvenliğini artırıcı önlemler alarak daha başarılı sonuçlara ulaşıyoruz. Türkiye'de Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlık eğitimi ve uzmanlık sonrası eğitim düzeyi çok yüksek. Bu alanda uyguladığımız yöntemlerin dünyada uygulanan yöntemlerden farkı yok. Bugün sahada 6 bin anestezi uzmanı, 2 bin anestezi asistanıyla ameliyathane, yoğun bakım ve ağrı tedavilerinde halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu tabloyla, anestezi veremeyeceğimiz hiçbir hasta grubu yok. Yeni doğandan 100 yaşına kadar tüm hastalara anestezi uygulayabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

AMELİYAT ÖNCESİ MUTLAKA ANESTEZİ UZMANIYLA GÖRÜŞÜN

Prof. Dr. Ömer Kurtipek, "Hastalarımıza tavsiyem, ameliyat öncesi mutlaka anestezi uzmanıyla görüşmeleridir. Kimin kendilerine anestezi vereceğini merak etsinler. Korku ve endişeleri, anestezi uzmanının onlara vereceği bilgilerden sonra azalacaktır" ifadelerini kullandı.

Anestezi uzmanlığının gönül işi olduğunu belirten Prof. Dr. Kurtipek, çalışma şartlarının ağırlığına, işin zorluğuna dikkat çekti.

"AMELİYAT EKİBİYLE 7/24 ÇALIŞIYORUZ"

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Hatice Türe, bilimin ve teknolojinin desteğiyle 1846'dan bugüne cerrahi alanındaki gelişmeleri hatırlatarak şöyle devam etti:

"Ameliyathane ve yoğun bakımlarda gece gündüz çalışan bir hekim grubuyuz. Sizi, "çok yoğun bir otobandan güvenli şekilde karşıya geçirmek istediğimi" söylersem, herhalde buna izin vermezsiniz. Ama bizler, her gün ameliyat sırasında o güveni hisseden hastalarımızı, nice otobanlarda karşıdan karşıya geçirmek için çaba sarf ediyoruz. Onların sağlıklarına kavuşabilmeleri için gece gündüz uğraş veriyoruz. Aynı şekilde yoğun bakım ve ağrı alanları da bizim yoğun uğraş alanlarımız."

Tüm anestezi uzmanlarının bilimin ışığında hizmet sunmak için canla başla uğraştığını belirten Prof. Dr. Hatice Türe "Ameliyatın güvenli olarak başlaması ve sonlanması için cerrahi grupla birlikte çalışırken, yoğun bakımda hastalarımızın hayata tutunması için 7/24 hizmet ediyoruz" dedi.

Dünya Anestezi Dernekleri Federasyonu'nun; dünyanın pek çok ülkesinde faaliyeti olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hatice Türe, "Dünyada bizim ülkemizdeki düzeyde sağlık hizmetinin alınamadığı, gelişmemiş ya da az gelişmiş pek çok ülke mevcut. Dünya Anestezi Dernekleri Federasyonu; eğitim ve ekipman desteğiyle güvenli cerrahiden tüm insanların faydalanması için bu ülkelerde de uğraş veriyor" dedi.