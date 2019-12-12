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ANFAŞ - ETÜDER iş birliği

Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği'nin (ETÜDER) Üye Tanıtım Toplantısı ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.

12.12.2019 10:33 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:38ANFAŞ - ETÜDER iş birliği
Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği'nin (ETÜDER) Üye Tanıtım Toplantısı ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya ETÜDER Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şahinöz, ETÜDER Üyeleri ve ANFAŞ Genel Müdür Yardımcısı Münevver Duran Karahasan katıldı. ETÜDER iş birliğiyle daha da güçlenen ANFAŞ, fuarlarını devasa boyuta taşıma hedefiyle yola çıktı.

ETÜDER üyelerinin katıldığı tanıtım toplantısında konuşan ETÜDER Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şahinöz, ETÜDER olarak 15-18 Ocak 2020 tarihleri arasında ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek, 31.HotelEquipment – Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ile 27.FoodProduct – Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı için ANFAŞ'la iş birliği yaptıklarını belirterek, fuarlara destek veren kurumlar arasına katıldıklarını söyledi.

Turizm başkenti Antalya'da sektörün talebi doğrultusunda eş zamanlı açılacak çok değerli bir fuar olduğunu vurgulayan ETÜDER Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şahinöz, "ANFAŞ, ev dışı tüketim sektörünü ve ETÜDER'in çalışmalarını iyi takip etti. Biz de ETÜDER olarak fuarı destekleme kararı aldık. İnanıyoruz ki tekrar bu iş birliğini etkin bir güç haline getireceğiz" diye konuştu.

Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri'nin güçlü potansiyeliyle fuarı devasa boyuta taşıma hedefiyle yola çıktıklarının altını çizen Şahinöz, "Türkiye'yi ileriye götürecek iki sektör var. Turizm ve Tarım. Tarım ve turizmde dikey olarak ilerleyip dünyada da bu alanlarda daha güçlü şekilde yerimizi alabiliriz" dedi. - ANTALYA

Antalya, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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