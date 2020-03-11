Anfield'ın Avrupa Maçlarındaki Harika Atmosferi
Liverpool seneler boyunca Anfield'da Olympiacos, Borussia Dortmund ve Barcelona gibi takımları ağırladı. Kırmızılar'ın efsanevi taraftar topluluğunun bu özel Avrupa Maçları gecelerinde yarattığı harika atmosferlerden oluşan video klibi Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Liverpool seneler boyunca Anfield'da Olympiacos, Borussia Dortmund ve Barcelona gibi takımları ağırladı. Kırmızılar'ın efsanevi taraftar topluluğunun bu özel Avrupa Maçları gecelerinde yarattığı harika atmosferlerden oluşan video klibi Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Spor
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