19.06.2019 09:54
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Angel Has Fallen Filmi

Angel Has Fallen Filmi

Angel Has Fallen filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Angel Has Fallen filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Gizli Servis üyesi ve başkan koruması Mike Banning'i, Başkan Allan Trumball'un hayatını tehdit eden bir Hava Kuvvetleri Bir saldırısı sonucunda hayatını ve kariyer seçimlerini sorgulamaya başlarken görüyoruz. Karalama kampanyasının hedefi haline gelen ve başkana suikast düzenleme teşebbüsüyle suçlanan Banning, gerçek tehdidi ortaya çıkarmaya çalışırken kendi ajansından ve FBI'dan kaçınmak zorunda kalıyor.


Yönetmen: Ric Roman Waugh
Senaryo: Katrin Benedikt, Robert Mark Kamen, Creighton Rothenberger
Oyuncular: Gerard Butler, Piper Perabo, Morgan Freeman, Jada Pinkett Smith, Lance Reddick, Nick Nolte, Tim Blake Nelson, Danny Huston, Chris Browning, Michael Landes, Sophia Del Pizzo, Joseph Millson, Sapir Azulay, Ty Hurley, Mark Arnold , Frederick Schmidt, Atanas Srebrev , Katya Bakat, Brendan Kelly, Mark Rhino Smith, Bryan Larkin , Nathan Cooper, Ori Pfeffer, Greg Orvis, Szentes Henrietta, Colin Stinton, Kerry Shale, Sarah-Stephanie, Clayton Adams, Ryan Oliva
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Angel Has Fallen
Yapımcı Firma: Campbell Grobman Films
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 23.08.2019

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Kaynak: InterSinema.com
Katrin Benedikt, Yönetmen, Sinema

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