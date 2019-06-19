Angel Has Fallen Filmi

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Gizli Servis üyesi ve başkan koruması Mike Banning'i, Başkan Allan Trumball'un hayatını tehdit eden bir Hava Kuvvetleri Bir saldırısı sonucunda hayatını ve kariyer seçimlerini sorgulamaya başlarken görüyoruz. Karalama kampanyasının hedefi haline gelen ve başkana suikast düzenleme teşebbüsüyle suçlanan Banning, gerçek tehdidi ortaya çıkarmaya çalışırken kendi ajansından ve FBI'dan kaçınmak zorunda kalıyor.Ric Roman WaughKatrin Benedikt, Robert Mark Kamen, Creighton RothenbergerGerard Butler, Piper Perabo, Morgan Freeman, Jada Pinkett Smith, Lance Reddick, Nick Nolte, Tim Blake Nelson, Danny Huston, Chris Browning, Michael Landes, Sophia Del Pizzo, Joseph Millson, Sapir Azulay, Ty Hurley, Mark Arnold , Frederick Schmidt, Atanas Srebrev , Katya Bakat, Brendan Kelly, Mark Rhino Smith, Bryan Larkin , Nathan Cooper, Ori Pfeffer, Greg Orvis, Szentes Henrietta, Colin Stinton, Kerry Shale, Sarah-Stephanie, Clayton Adams, Ryan OlivaAksiyonAngel Has FallenCampbell Grobman Films2019ABDİngilizceCGV Mars Dağıtım23.08.2019