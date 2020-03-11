Angela Merkel: Almanya'daki insanların yüzde 60 ila 70'ine koronavirüs bulaşabilir
Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkedekilerin yüzde 60 ile 70'ine koronavirüs (Covid-19) bulaşabileceğini söyledi.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkedekilerin yüzde 60 ila 70'ine koronavirüs (Covid-19) bulaşabileceğini söyledi.
Alman basınında yer alan habere göre, Şansölye Merkel, basına kapalı yapılan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Meclis Grubu toplantısında koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Alman basınında yer alan habere göre, Şansölye Merkel, basına kapalı yapılan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Meclis Grubu toplantısında koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Angela Merkel, Almanya, Dünya
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