Angela Merkel'in test sonucu belli oldu
Almanya Başbakanı Merkel'in, koronavirüs bulaşan doktoruyla temasta bulunması üzerine yaptırdığı Kovid-19 testi negatif çıktı.
23.03.2020 19:14 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:14
Almanya Başbakanı Merkel'in, koronavirüs bulaşan doktoruyla temasta bulunması üzerine yaptırdığı Kovid-19 testi negatif çıktı.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Angela Merkel, Almanya, Ekonomi