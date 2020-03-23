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Angela Merkel'in test sonucu belli oldu

Almanya Başbakanı Merkel'in, koronavirüs bulaşan doktoruyla temasta bulunması üzerine yaptırdığı Kovid-19 testi negatif çıktı.

23.03.2020 19:14 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:14
Angela Merkel'in test sonucu belli oldu
Almanya Başbakanı Merkel'in, koronavirüs bulaşan doktoruyla temasta bulunması üzerine yaptırdığı Kovid-19 testi negatif çıktı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Angela Merkel, Almanya, Ekonomi

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