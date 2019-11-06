Haberler » Magazin » Angelina Jolie, 'Brad'i protesto etmek için soyundum' deyip çıplak poz verdi

Angelina Jolie, "Brad'i protesto etmek için soyundum" deyip çıplak poz verdi

Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, bir dergi için kamera karşısına geçti. Dergi için çıplak pozlar veren Jolie, "Brad'i protesto etmek için soyundum" dedi.

06.11.2019 19:52 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:11

Ünlü oyuncu Angelina Jolie, Solve Sundsbo'nun çektiği fotoğraflarla Harper's Bazaar dergisine kapak oldu. 44 yaşındaki Amerikalı oyuncu Jolie, dergi için üzerine bir tül giyerek çıplak poz verdi.

Röportajda Brad Pitt ile ilgili de konuşan Jolie, "Çocuklarım 18 yaşına girer girmez farklı ülkelerde yaşamayı çok istiyorum ama şu anda babaları nerede yaşamayı seçiyorsa ben de o ülkede yaşamak durumundayım" ifadelerini kullandı.

ÇIPLAK POZLARI PROTESTO İÇİN VERMİŞ

Öte yandan dünyaca ünlü oyuncu verdiği pozlar ile ilgili olarak ise eski eşi Brad Pitt'i protesto etmek için bu şekilde kamera karşısına geçtiğini söyledi.

BRAD BİTT'TEN 2016 YILINDA BOŞANMIŞTI

Angelina Jolie, 2014 yılında evlendiği aktör Brad Pitt'ten 2016 yılında boşanmıştı. Çiftin ayrılık nedeniyle ilgili pek çok iddia atılmıştı. 44 yaşındaki altı çocuk annesi Jolie, Awards Chatter'a verdiği röportajda "yaşanmışlıkların" Brad Pitt ile ayrılmalarına sebep olduğunu itiraf etmişti.

Angelina Jolie,

Angelina Jolie, Brad Pitt, Magazin


YORUMLAR (10)
BLACK SWORD: Yazarkasa fırlatan esnaf Eceviti özlemiş, daha durun bakim neleri özleyeceksiniz hüloğlar,herkes hak ettiği gibi yönetilir, ekonomi eyi olduğu için, teğet geçtiği için insanlar can sıkıntısından intiharlar ediyor, tıpkı Finlandiya gibi!
Yayından Kaldır
11 4
Cevap yaz
ACIMIŞ: Hoştttt
Yayından Kaldır
2 1
YAZARKASA: Sıkıyorsa şimdi bu devirde yazarkasa fırlatsın esnaf! hemen içeri tıkarlar hiç sorgulamadan. Hadi yap bakalım yapabiliyormusun?
Yayından Kaldır
0 2
KUZEY YILDIZI: Es deli gönlüm es,gittiğin yere,hazan rüzgarları ile...
Yayından Kaldır
33 0
Cevap yaz
AVNİ: aslı nerdesin la.sensiz buranın tadı tuzu yok.
Yayından Kaldır
14 0
Cevap yaz
AVNİ: sen kimsin la
Yayından Kaldır
5 0
ASLININ KOCASI: Aslı çok yoruldu uyuyor
Yayından Kaldır
6 1
ZİYAA: Beni de protesto et Angelina! Sana bayılıyorum.
Yayından Kaldır
6 8
Cevap yaz
ZZZ: yaşlandıkça guzelleşen değil çirkinleşen bir kadın
Yayından Kaldır
17 8
Cevap yaz
AVNİ: güzel tam benlik
Yayından Kaldır
19 6
Cevap yaz
Son Dakika Magazin Haberleri
22:23   "Her Yerde Sen" izleyicilerine kötü haber! Final tarihi belli oldu
20:59   Hadise, epilepsi hastası hayranına verdiği sözü tuttu: Hayatımın en özel anlarından bir tanesiydi
20:19   Şarkıcı Hatice'nin verdiği poz, sosyal medyada gündem oldu
19:52   Angelina Jolie, "Brad'i protesto etmek için soyundum" deyip çıplak poz verdi
18:50   Her Yerde Sen dizisi final yapıyor
22:23   "Her Yerde Sen" izleyicilerine kötü haber! Final tarihi belli oldu
20:59   Hadise, epilepsi hastası hayranına verdiği sözü tuttu: Hayatımın en özel anlarından bir tanesiydi
20:19   Şarkıcı Hatice'nin verdiği poz, sosyal medyada gündem oldu
19:52   Angelina Jolie, "Brad'i protesto etmek için soyundum" deyip çıplak poz verdi
17:52   İspanya'daki Flamenko ekibi bu kez de "Çok Sevdim Yalan Oldu" dansıyla sosyal medyaya damga vurdu
7.11.2019 00:10:32