Angelina Jolie, "Brad'i protesto etmek için soyundum" deyip çıplak poz verdi

Ünlü oyuncu Angelina Jolie, Solve Sundsbo'nun çektiği fotoğraflarla Harper's Bazaar dergisine kapak oldu. 44 yaşındaki Amerikalı oyuncu Jolie, dergi için üzerine bir tül giyerek çıplak poz verdi.

Röportajda Brad Pitt ile ilgili de konuşan Jolie, "Çocuklarım 18 yaşına girer girmez farklı ülkelerde yaşamayı çok istiyorum ama şu anda babaları nerede yaşamayı seçiyorsa ben de o ülkede yaşamak durumundayım" ifadelerini kullandı.

ÇIPLAK POZLARI PROTESTO İÇİN VERMİŞ

Öte yandan dünyaca ünlü oyuncu verdiği pozlar ile ilgili olarak ise eski eşi Brad Pitt'i protesto etmek için bu şekilde kamera karşısına geçtiğini söyledi.

BRAD BİTT'TEN 2016 YILINDA BOŞANMIŞTI

Angelina Jolie, 2014 yılında evlendiği aktör Brad Pitt'ten 2016 yılında boşanmıştı. Çiftin ayrılık nedeniyle ilgili pek çok iddia atılmıştı. 44 yaşındaki altı çocuk annesi Jolie, Awards Chatter'a verdiği röportajda "yaşanmışlıkların" Brad Pitt ile ayrılmalarına sebep olduğunu itiraf etmişti.