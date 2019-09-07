Angelina Jolie'nin destek verdiği ilk bağımsız Afgan Filmi Adana Altın Koza'da!

Filmin yönetmeni ve aynı zamanda Afgan Film Kurumu'nun ilk kadın genel direktörü Sahraa Karimi ise festivalin konuğu olacak.

Afgan Film Kurumu'nun (AFO) yeni genel direktörü ve bu göreve getirilen ilk kadın olan Sahraa Karimi, yönetmenliğini üstlendiği "Havva, Meryem, Ayşe" adlı filmiyle 76. Venedik Film Festivali'nin "Ufuklar" bölümünde yarışıyor. Savaş sonrasında Afganistan'da çekilen ve tümüyle Afgan yapımı olan filmin 76. Venedik Film Festivali kapsamında dün yapılan galasına Hollywood yıldızı Angelina Jolie bir destek mesajı gönderdi. Jolie'nin mesajında: "Bu zarif ve dokunaklı film günümüz Afganistanında genç kadınların hayatlarını anlatıyor. Evlilik, aşk, dostluk, aile ve annelik sarmalında Afgan kadınlarının letafetini, güzelliğini ve ruhunu sergiliyor. Afganistan'da yapılan her film akıntıya karşı gelmektir. Afganistan'ın geleceğinin henüz muallakta olmasının, kendi evlerinde olduğu kadar toplum içinde de özgürlüğü, bağımsızlığı, güvenliği ve kendi seçimlerini yapmayı hak eden milyonlarca Afgan kadınını tehdit ettiğini gösteriyor." ifadeleri yer aldı. Angelina Jolie'nin bu mesajıyla destek verdiği "Havva, Meryem, Ayşe" filmi, 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin "Kadın Gözüyle Afganistan" bölümü kapsamında festival izleyicisiyle buluşacak.

40 yıldır dünya gündeminden işgal, savaş ve terör nedeniyle düşmeyen Afganistan ve Afgan sineması, 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde kadın gözüyle izlenecek. Bu yıl Berlin, Cannes ve Venedik film festivallerinde Afgan sinemasını başarıyla temsil eden yönetmenler, ülkelerinin tarihinde birer sayfa açtıkları filmlerle festivale konuk olacak.

Sahraa Karimi, günümüz Kabil'inde farklı kesimlerden ve farklı dertlerle boğuşan üç kadının kesişen öykülerini anlatan "Havva, Meryem, Ayşe" adlı dokunaklı filmini sunmak üzere filmin ünlü İranlı yapımcısı Katayun Şahabi ile birlikte Adana'ya gelecek.

FESTİVALDE ANLAMLI BÖLÜM: "KADIN GÖZÜYLE AFGANİSTAN"

Festivalin bu yıl "Kadın Gözüyle Afganistan" bölümü kapsamında izleyiciyle buluşacak olan olan üç film, birbirinden anlamlı mesajlar içeriyor. "Havva, Meryem, Ayşe" filminin yanı sıra bölümünün diğer filmleri de bu yılın en çarpıcı yapımları arasında gösteriliyor. 2016 yılında Cannes Film Festivali "Yönetmenlerin On Beş Günü" bölümünün büyük ödülünü "Kurtlar ve Kuzu" filmiyle kazanan Shahrbanoo Sadat, aynı bölüme seçilen ikinci uzun metrajlı filmi "Yetimhane/Parwareshgah" ile Adana'ya konuk olacak. Sokakta yaşayan sinema delisi Kudret'in eğitim ve hijyene önem verilen bir Sovyet yetimhanesine yerleştirilmesinden Taliban'ın iktidarı ele geçirmesine dek geçen süreci konu alan film, bir döneme tanıklık ediyor.

Bölümünü tamamlayan üçüncü film olan "Yarım Bıraktıklarımız/What We Left Unfinished" ise Sovyet yönetimi altında Afgan sinemasını anlatan bir belgesel. Yönetmen Mariam Ghani'nin Berlin Film Festivali "Forum" bölümünde prömiyeri yapılan filmi, sansür nedeniyle tamamlanamayan beş filmin öyküsünü ve yaratıcılarının sinema tutkusunu onların ağzından aktarıyor.