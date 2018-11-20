Angelina Jolie ve Brad Pitt'in Kızı, Görenleri Şaşırtıyor

Hollywood'un yıldız oyuncularından Angelina Jolie ve Brad Pitt'in biyolojik çocuğu olan Shiloh Jolie Pitt, önceki gün California, Los Feliz'de alışveriş yaparken kameralara yansıdı.

TAM BİR ERKEK ÇOCUĞU GİBİ

12 yaşındaki Shiloh Jolie Pitt, koruması ile birliktealışveriş yaptıktan sonra kendisini bekleyen araca doğru gitti. Kız kardeşi Zahara, tıpkı anneleri Angelina Jolie'ye özenerek ona benzemeye çalışırken Shiloh Jolie Pitt ise saçlarını kısacık kestirip daha çok babası Brad Pitt'i örnek alıyor gibi görünüyor.

ERKEK KARDEŞLERİNİ ÖRNEK ALIYOR

Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin birlikteliğinden dünyaya gelen ilk çocukları Shiloh, henüz 2 buçuk yaşından beri erkek kardeşlerine özenip onun gibi giyiniyor. Babası Brad Pitt ile annesi Angelina Jolie, Shiloh'nun bu davranışlarını geçmiş yıllarda katıldıkları programlarda da dile getirmişlerdi. Brad Pitt, kızı Shiloh'nun kendisini erkek sandığını ve kardeşleri Maddox ile Pax Thien gibi giyinip onlar gibi davranmaya özendiğini belirtmişti.

GALALARDA TAKIM ELBİSEYİ TERCİH EDİYOR

Zaman zaman annesi Angelina Jolie ile birlikte galalara da katılan Shiloh, o tür davet ve etkinliklerde de takım elbise giymeyi seçiyor.