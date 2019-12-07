Angelina Jolie ve Bradd Pitt'in kızları Shiloh, cinsiyet değiştiriyor

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızları Shiloh Jolie Pitt'in cinsiyet değiştirme tedavisine başladığı iddia edildi.

Hollywood'un gözde ikilisi Angelina Jolie ve Brad Pitt çiftinin 6 çocuğu var. Çiftin ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh Jolie Pitt için yeni bir iddia ortaya atıldı.

TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI

Küçük yaşlarından beri diğer kardeşlerinden farklı bir tarz çizen Shiloh'un cinsiyet değiştirme sürecini hormon tedavisi almaya başlayarak başlattığı iddia edildi.

"ERKEK KIYAFETİ GİYİP, SAÇLARINI DA ERKEK GİBİ KESTİRİYOR"

Shiloh küçük yaşlarından bu yana erkek kıyafetleri giyip saçlarını da erkek gibi kestiriyor. Çift daha önce kendilerine yöneltilen bir soruya kızlarının böyle bir karar vermesi durumunda sonuna kadar arkasında olacakları yönünde cevap vermişti.