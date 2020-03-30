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Angola'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölümler görüldü

Angola'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ilk can kayıplarının yaşandığı bildirildi.

30.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:12
Angola'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölümler görüldü
Angola 'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ilk can kayıplarının yaşandığı bildirildi.
Sağlık Bakanı Silvia Lutukuta, yaklaşık iki hafta önce Portekiz 'den dönen iki Angola vatandaşının Kovid-19 nedeniyle öldüğünü açıkladı.
Lutukuta, 37 ve 59 yaşlarındaki hastaların hastanede tedavi altında olmasına rağmen virüse yenik düştüğünü söyledi.
Şimdiye kadar 7 vakanın görülüğü ülkede binden fazla kişi karantinada tutuluyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Portekiz, Angola, Güncel
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