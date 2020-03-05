Angry Birds Filmi 2 Filmi

Kuş ve Domuz adaları büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Yaşadıkları yeri korumak için harekete geçen Red, Chuck, Bomba ve Yüce Kartal
bir süper takım oluşturmaya karar verir. Chuck’ın kız kardeşi Silver’ı da takıma alan ekip, istikrarsız bir ateşkes başlatmak ve yurtlarını kurtarmak için domuz Leonard, asistanı Courtney ve teknik uzman domuz Garry ile de iş birliği yapar. Güçlerini birleştiren ekip, tehlike altında bulunan yurtlarını kurtarmanın peşine düşmüşlerdir. Filmin orijinal seslendirme kadrosunda ilk film
den Jason Sudeikis, Josh Gad, Bill Hader, Danny McBride ve Peter Dinklage yer alırken, Nicki Minaj, Leslie Jones, Rachel Bloom, Awkwafina, Sterling K. Brown, Eugenio Derbez, Lil Rel Howery, Dove Cameron ve Zach Woods’un sesini ise bu film
de ilk defa duyacağız.Yönetmen:
Thurop Van OrmanSenaryo:
Peter Ackerman, Jason SudeikisFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
The Angry Birds Movie 2Yapımcı Firma:
Columbia PicturesYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
Finlandiya, ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
96 dk.Dağıtıcı Firma:
Warner Bros TurkeyVizyon Tarihi:
16.08.2019 Angry Birds Filmi 2 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.