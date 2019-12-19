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Ani bir kararla nikah masasına oturan Hanife Gürdal'ın göğüs dekoltesi tepki çekti

Katıldığı evlilik programlarıyla tanınan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, kısa süredir birlikte olduğu fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile nikah masasına oturdu. Apar topar evlenen Hanife Gürdal'ın göğüs dekolteli elbisesi ise eleştiri yağmuruna tutuldu.

19.12.2019 07:44 | Son Güncelleme: 19.12.2019 07:57

Yıllar önce yayınlanan evlilik programlarına katılarak kısa sürede fenomen haline gelen ve sonrasında başörtüsünü çıkardığı için günlerce konuşulan Gürdal, dün evlendi. Her anını sosyal medya hesabından yayınlayan Gürdal, nikaha hazırlanırken fotoğraf ve paylaşarak gelin olduğunu duyurdu.

GÖĞÜS DEKOLTESİ ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Son zamanlarda giydiği mini ve dekolteli kıyafetleriyle adından söz ettiren Hanife Gürdal'ın gelinliği andıran nikah elbisesi de eleştirilerin hedefi oldu. Nikah elbisesinin derin göğüs dekolteli olmasından rahatsız olan bazı sosyal medya kullanıcıları "Gelinliğe bakınca gözüme çarpan ilk şey; dekoltesi ve yerinde duramayan askıları" gibi yorumlar yaptı.

APAR TOPAR EVLENDİ

Sosyal medya hesabından takipçileriyle her anını paylaşan Hanife Gürdal, evleneceğini takipçilerinden gizledi. Dün kuaförde paylaşım yaparak evleneceğini duyuran Gürdal, bir süredir aşk yaşadığı fotoğrafçısı Kemal Ayvaz sadece ailelerin katıldığı nikah töreniyle evlendi.

"HANİFE AYVAZ DİYECEKSİNİZ"

Nikah sonrası bir çekim yaptıran Gürdal, çekilen bir nikah fotoğrafını da "Hanife Ayvaz diyeceksiniz" notuyla paylaştı. Gelin adayı, nikah sonrası sosyal medya kullanıcı isimlerindeki soyadını da henüz değiştirmedi. Hanife'nin fotoğrafına kısa sürede yorum ve beğeni yağarken takipçileri bu ani kararla şaşkına uğradığını söyledi.

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, sevgilisi Kemal Ayvaz ile evlendiFenomen gelin adayı Hanife Gürdal, sevgilisi Kemal Ayvaz ile evlendi

Ani bir kararla nikah masasına oturan Hanife Gürdal'ın göğüs dekoltesi tepki çekti

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