Ani bir kararla nikah masasına oturan Hanife Gürdal'ın göğüs dekoltesi tepki çekti

Yıllar önce yayınlanan evlilik programlarına katılarak kısa sürede fenomen haline gelen ve sonrasında başörtüsünü çıkardığı için günlerce konuşulan Hanife Gürdal, dün evlendi. Her anını sosyal medya hesabından yayınlayan Gürdal, nikaha hazırlanırken fotoğraf ve video paylaşarak gelin olduğunu duyurdu.

GÖĞÜS DEKOLTESİ ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Son zamanlarda giydiği mini ve dekolteli kıyafetleriyle adından söz ettiren Hanife Gürdal'ın gelinliği andıran nikah elbisesi de eleştirilerin hedefi oldu. Nikah elbisesinin derin göğüs dekolteli olmasından rahatsız olan bazı sosyal medya kullanıcıları "Gelinliğe bakınca gözüme çarpan ilk şey; dekoltesi ve yerinde duramayan askıları" gibi yorumlar yaptı.

APAR TOPAR EVLENDİ

Sosyal medya hesabından takipçileriyle her anını paylaşan Hanife Gürdal, evleneceğini takipçilerinden gizledi. Dün kuaförde paylaşım yaparak evleneceğini duyuran Gürdal, bir süredir aşk yaşadığı fotoğrafçısı Kemal Ayvaz sadece ailelerin katıldığı nikah töreniyle evlendi.

"HANİFE AYVAZ DİYECEKSİNİZ"

Nikah sonrası bir çekim yaptıran Gürdal, çekilen bir nikah fotoğrafını da "Hanife Ayvaz diyeceksiniz" notuyla paylaştı. Gelin adayı, nikah sonrası sosyal medya kullanıcı isimlerindeki soyadını da henüz değiştirmedi. Hanife'nin fotoğrafına kısa sürede yorum ve beğeni yağarken takipçileri bu ani kararla şaşkına uğradığını söyledi.