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Ani fren yapan tırdaki turşu bidonları yola saçıldı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ani fren yapan tırın dorsesindeki turşu dolu bidonlar çevre yoluna döküldü.

06.10.2019 22:40
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ani fren yapan tırın dorsesindeki turşu dolu bidonlar çevre yoluna döküldü.
Alınan bilgiye göre, Örnekköy Mahallesi çevre yolunda seyreden 35 ELF plakalı turşu yüklü tırın sürücüsü, önündeki araçlara çarpmamak için ani fren yapınca dorsedeki turşu yüklü bidonlar brandayı delerek yola savruldu.
Olayın ardından turşular yola dökülürken, aracını durduran sürücü durumu trafik ve Karayolları ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen polis ekipleri, kaza yaşanmaması için önlem aldı.
Bir süre trafiğin kontrollü sağlandığı yoldaki temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından ulaşım normale döndü.
Ani fren yapan tırdaki turşu bidonları yola saçıldı

Karşıyaka, Örnekköy, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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